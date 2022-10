Incendio a Lissone, fiamme in un appartamento

Fiamme a Lissone. Nel primo pomeriggio di martedì 4 ottobre i vigili del fuoco sono intervenuti all'interno di un appartamento in via Isonzo per un principio di incendio. Il rogo ha coinvolto un'abitazione al secondo piano di uno stabile e all'interno, dopo la chiamata di emergenza, sono intervenuti i pompieri con un'autopompa e l'autoscala dal distaccamento di Desio insieme a una autopompa da Lissone.

Non risultano feriti e dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza fanno sapere che sono in corso le indagini per stabilire le cause dell'incendio.