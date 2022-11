Notte di fuoco in Brianza, furgone in fiamme in strada

Fiamme in Brianza. A Lissone nella nottata di mercoledì 16 novembre un furgone ha preso fuoco all'improvviso in strada. L'allarme è scattato all'alba da via Aliprandi e la centrale operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco ha inviato due squadre di pompieri dai distaccamenti di Lissone e Desio.

L'intervento è iniziato intorno alle 6.30 e ha visto impegnate due autopompe. Il veicolo è stato avvolto dalle fiamme ed è andato distrutto. Le operazioni di spegnimento, alle 7.30 di mercoledì 16 novembre, risultano ancora in corso e non concluse. Nell'incendio non si sono registrati feriti. Le cause del rogo sono al vaglio dei vigili del fuoco che faranno luce sulla natura delle fiamme e sulla loro origine.