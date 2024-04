Incendio in un ristorante a Monza: soccorsi in via Lecco

Incendio in via Lecco, a Monza, nella serata di martedì 23 aprile. Diversi mezzi dei vigili del fuoco poco dopo le 21 sono intervenuti presso un ristorante a ridosso del parco di Monza dove, per cause in corso di accertamento, è divampato un rogo che secondo quanto al momento appreso avrebbe interessato il locale cucina.

L'allarme è scattato alle 21.12 e in via Lecco l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato un'ambulanza che ha soccorso due persone: un 41enne e una donna di 77 anni. Per permettere le operazioni di spegnimento da parte dei pompieri è stato momentaneamente chiuso un tratto di strada.

Seguiranno aggiornamenti.