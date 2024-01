Incendio in un magazzino di deposito degli attrezzi: vigili del fuoco al lavoro

Vigili del fuoco al lavoro nel pomeriggio di lunedì 29 gennaio. Erano circa le 15.40 quando a Monza, in via Aldina, sono scattati i soccorsi. Per cause ancora in fase di accertamento il piccolo magazzino di un deposito attrezzi agricoli è stato avvolto dalle fiamme.

Sul posto si sono precipiati i vigili del fuoco: l'autopompa e l'autobotte della sede centrale di Monza e l'autobotte della sede di Lissone. Fortuntamente non si registrano feriti. I vigili del fuoco sono ancora impegnati nello spegnimento delle fiamme.