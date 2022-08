Fiamme in Brianza: a fuoco una mansarda

Notte di lavoro per i vigili del fuoco. Era da poco passata la mezzanotte di domenica 28 agosto quando sono scattati i soccorsi: a Bellusco stava andando a fuoco una mansarda. L'incendio è divampato in un'abitazione di via Ornago.

Quattro i mezzi inviati dal comando centrale di Monza: sul posto si sono precipitate l'autopompa e l'autobotte del distaccamento di Vimercate, l'autopompa e l'autoscala del comando centrale di via Mauri.I vigili del fuoco hanno lavorato per quasi quattro ore. Poi, fortunatamente, sono riusciti a spegnere le fiamme. Non si registrano feriti. Saranno i pompieri a investigare sull'origine del rogo.