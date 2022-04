Incendio sul balcone: attimi di paura per una mamma e due figli

Attimi di paura a Meda nel tardo pomeriggio di giovedì 21 aprile quando in via Trieste all'interno di un appartamento di una palazzina è divampato un incendio mentre all'interno si trovavano una mamma con due figli. Le fiamme sono partite dal balcone di casa dove si trovano il vano caldaia e un condizionatore. Poi il rogo ha danneggiato anche parte dell'abitazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con squadre da Seregno, Desio e dal comando provinciale di Monza insieme ai carabinieri della compagnia di Seregno. La palazzina è stata evacuata in via precazionale per consentire le operazioni di spegnimento e emssa in sicurezza e la famiglia che al momento dello scoppio delle fiamme era presente in casa è riuscita ad allontanarsi.