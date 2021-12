Incendio in un magazzino, pompieri al lavoro a Meda

Incendio a Meda mercoledì sera. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Cantore nella serata del 29 dicembre: intorno alle 23 è arrivata alla centrale operativa del comando provinciale di Monza e Brianza una richiesta per un principio di incendio all'interno di un magazzino.

Sul posto sono giunte un'autopompa del distaccamento di Seregno e una da Bovisio Masciago accompagnate dall'autoscala del distaccamento di Desio e dal carro soccorso del distaccamento Seregno con l'autobotte di Lazzate. Cinque i mezzi impiegati complessivamente mercoledì sera con le squadre al lavoro per circa tre ore. L'area è stata messa in sicurezza e sono in corso gli accertamenti per stabilire con esattezza le cause all'origine del rogo che non ha coinvolto persone.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Seregno e i mezzi di emergenza del 118 allertati in via precazionale in quanto non si sono fortunatamente registrati feriti.