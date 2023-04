Incendio sul tetto, evacuata una palazzina

A Melzo nel pomeriggio di giovedì è divampato un incendio che ha coinvolto il tetto di una palazzina a due piani, in via Agnese Pasta. La chiamata di emergenza è partita verso le cinque meno dieci dal centro di Melzo: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con nove squadre per spegnere le fiamme e domare il rogo. Presenti anche i carabinieri e i soccorsi sanitari del 118 in via precauzionale.

Secondo quanto ricostruito, sono stati coinvolti due appartamenti e la palazzina è stata evacuata. Non risultano persone ferite o intossicate.