Incendio a Monza: fiamme in un appartamento, sul posto vigili del fuoco e soccorritori

Improvvisamente fiamme e fumo sono usciti dall'appartamento: una nube alta ha iniziato a vedersi in tutto il quartiere. Ore di paura nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 10 ottobre, in una palazzina di via Bramante da Urbino a Monza, nel quartiere di San Donato.

In un condominio, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, si è innescato un incendio. Dalla finestra è iniziato ad uscire il fumosono usciti fumo e fiamme e sono scattate immediatamente le telefonate ai soccorritori.

Sul posto sono giunti sei mezzi dei vigili del fuoco (con le squadre di Monza, Lissone e Seregno), le volanti della polizia di Stato, e gli agenti della polizia locale di Monza. Oltre alle ambulanze inviate dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza.

Dalle prime informazioni raccolte sembrerebbe che nell'appartamento dove è scoppiato l'incendio non ci fosse nessuno. Se non il gatto di famiglia che è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco.

Due persone sono state trasferite in ospedale per ulteriori accertamenti. Grande lo spavento, soprattutto per alcuni condomini anziani, ma per fortuna non ci sono stati feriti.