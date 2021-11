Incendio a Limbiate, uomo muore in casa

Il fumo che fuoriusciva dall'abitazione, la chiamata di emergenza e i soccorsi. Maxi dispiegamento di mezzi a Limbiate, nella mattinata di domenica 21 novembre, dove un uomo ha perso la vita all'interno del proprio appartamento divorato da un incendio.

L'incendio e i soccorsi

Le fiamme si sono sprigionate intorno alle 7 in via Bolzano e l'allarme è partito da un appartamento al secondo piano di uno stabile. Sul posto in pochi istanti sono intervenuti quattro mezzi dei vigili del fuoco con autobotti, autoscala e carro soccorso dai distaccamenti di Desio e Lazzate insieme alle forze dell'ordine e ai mezzi del 118.

Purtroppo però per il proprietario non c'è stato nulla da fare. I pompieri, con molte difficoltà a causa della mole di materiale accumulato all'interno dell'abitazione dalla vittima, sono riusciti ad accedere all'appartamento e hanno rinvenuto il corpo esanime dell'uomo ormai. Per consentire le operazioni di spegnimento è stato evacuato lo stabile e una famiglia - tra cui una mamma con due bambini - è stata soccorsa in via precauzionale dal personale del 118 e trasferita in ospedale per accertamenti. Nessuno risulta però essere rimasto ferito nel rogo.