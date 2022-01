Notte di fuoco a Muggiò, auto in fiamme nel cortile

Notte di fuoco a Muggiò. Nella serata di lunedì 10 gennaio una vettura all'improvviso ha preso fuoco all'interno del cortile di un'abitazione in via Casati. Le fiamme hanno avvolto il veicolo parcheggiato dentro un complesso di corte intorno alle 23. Immediatamente è partita la chiamata di emergenza che ha fatto accorrere sul posto i vigili del fuoco con diverse squadre, il 118 e i carabinieri della compagnia di Desio.

Tanta la paura tra i residenti che hanno abbandonato le abitazioni e tra questi c'era anche un ragazzo che avrebbe cercato di fuggire, facendo un salto dal balcone dal primo piano. Fortunatamente non si sono registrati feriti. I pompieri, con l'autopompa e l'autoscala di Desio, l'autopompa e il carro soccorso di Monza, hanno lavorato per diverse ore per estinguere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Sono in corso le indagini dei carabinieri per accertare con esattezza le cause all'origine del rogo.