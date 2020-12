Muggiò, incendio in un appartamento in piazza: proprietario torna e trova casa distrutta

Incendio nella serata di giovedì 10 dicembre a Muggiò. Intorno alle 22 è scattato l'allarme per un rogo che ha interessato un piccolo appartamento al piano terra in piazza Don Minzoni. Le fiamme hanno avvolto il monolocale dove all'interno, al momento dell'accaduto, non era presente il proprietario che ha raggiunto l'abitazione poco dopo, rincasando, trovandola devastata dalle fiamme.

Al momento non è ancora chiara l'origine dell'incendio e sono in corso accertamenti. Le dimensioni del rogo però giovedì sera hanno fatto accorrere a Muggiò sette mezzi dei vigili del fuoco con un gran dispiegamento di forze insieme ai carabinieri della compagnia di Desio.

In piazza Don Minzoni sono arrivate squadre da Lissone, dal comando provinciale di Monza, da Carate Brianza e Desio. Per estinguere l'incendio è stato necessario un intervento di oltre un'ora: nessun ferito.