Incendio nella notte a Camparada, a fuoco un negozio di parrucchiera

Incendio in un negozio di parrucchiera nella tarda serata di sabato. A Camparada intorno alle 23.30 è andato a fuoco un negozio in via Resegone: le fiamme, secondo quanto ricostruito, si sarebbero propagate all'interno, bruciando alcuni arredi presenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno evitato che il rogo potesse propagarsi e la situazione farsi più critica, propagandosi ai locali vicino.

A Camparada hanno lavorato per circa due ore i pompieri giunti da Vimercate con un'autopompa e i colleghi del comando provinciale di Monza e Brianza arrivati con tre mezzi, compreso il carro soccorso.

Per mettere in sicurezza i locali è stata anche utilizzata la tecnica della ventilazione forzata per eliminare i fumi prodotti dalla combustione, rimasti all'interno del negozio. Nessuno è rimasto ferito nell'incendio.