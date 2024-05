Incendio in una palazzina, fiamme da un furgone: tre persone in ospedale

Le fiamme e il fumo nero. Incendio nella mattinata di lunedì 6 maggio a Cesano Maderno, con tre persone soccorse.

La chiamata con la richiesta di intervento è partita alle 11.20 quando in via Como hanno preso fuoco un furgone e del materiale accatastato al piano terra di un edificio di due piani. Sul posto sono arrivate diverse squadre di vigili del fuoco dal comando provinciale di Monza e Brianza che hanno estinto il rogo, impedendo che si propagasse ai piani superiori. Tre persone sono state soccorse in codice giallo e trasferite in codice giallo in ospedale per accertamenti.

A Cesano Maderno sono stati al lavoro i pompieri con l'autopompa e il carro soccorso da Desio, l'autopompa da Seregno, l'autobotte da Lazzate e l'autoscala dalla sede centrale. Nella tarda mattinata l'intervento doveva ancora essere concluso.