Allarme incendio, pompieri in centro a Vimercate

Vigili del fuoco in azione mercoledì nel primo pomeriggio a Vimercate. I pompieri sono intervenuti intorno alle 13.30 per un principio di incendio in via Cavour. I mezzi di emergenza sono stati al lavoro sotto la neve a pochi passi dal ponte San Rocco.

Sul posto sono stati inviati autopompa e un veicolo fuoristrada dal distaccamento di Vimercate e una autopompa dal comando di Monza.