Incendio nel parco di Monza, vigili del fuoco in Villa Mirabello

Vigili del fuoco in azione nel Parco di Monza martedì mattina. I pompieri, con diverse squadre accorse dal comando provinciale di Monza e dai distaccamenti della Brianza, sono intervenuti in villa Mirabello per un principio di incendio all'interno dei locali della biblioteca.

L'allarme è scattato intorno alle 8 e nella storica villa sede del Consorzio del Parco di Monza sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale insieme al personale sanitario dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza con i mezzi di soccorso in via precuazionale. Il fumo ha invaso i locali e sono state effettuate le operazioni di messa in sicurezza. Sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause dell'incendio così come la quantificazione dei danni.

Durante l'intervento sono stati trovati e salvati alcuni piccoli di piccione che avevano nidificato nei locali della villa.