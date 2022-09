Bisarca in fiamme in Brianza, tratto chiuso e soccorsi

Una bisarca in fiamme e un tratto di autostrada chiuso martedì sera per consentire l'intervento dei soccorsi. E' successo intorno alle 19 del 20 settembre lungo l'autostrada Pedemontana, in Brianza.

I vigili del fuoco delle sedi di Como, Lomazzo e Seregno sono intervenuti tra le corsie per l'incendio di autocarro bisarca. Il mezzo viaggiava lungo le corsie in direzione Milano quando, all'altezza dello svincolo di Lentate sul Seveso, per cause in corso di accertamento, è stato divorato dalle fiamme. I pompieri hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l'area che poi è stata riaperta al traffico. Nessun ferito.