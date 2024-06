Principio di incendio in pizzeria, ragazzo cerca di spegnere le fiamme da una friggitrice e si ustiona

Vigili del fuoco, carabinieri e soccorsi del 118 sono intervenuti a Vimercate, all'interno di una pizzeria, nella serata di lunedì 3 giugno dove un giovane è stato soccorso da un'ambulanza e trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo con alcune ustioni.

La chiamata con la richiesta di intervento è scattata pochi minuti prima delle 20 da via Burago quando nella zona cucina, per cause in corso di accertamento, ha preso fuoco una friggitrice utilizzata per le preparazioni. Tanto fumo ma l'incendio è stato circoscritto e non si è esteso anche al locale che risulta però al momento inagibile. In pizzeria, insieme ai militari dell'Arma della compagnia di Vimercate, sono intervenuti anche i vigili del fuoco con un'autopompa da Monza e una squadra dal distaccamento volontari di Seregno insieme a un'automedica e un'ambulanza.

Un dipendente della pizzeria, un 25enne, è stato soccorso e trasferito in ospedale, al San Gerardo di Monza con delle ustioni: il giovane ha cercato di spegnere le fiamme, ustionandosi però con l'olio bollente. L'intervento è durato circa un paio d'ore e i pompieri sono stati impegnati nell'attività di messa in sicurezza e bonifica dal fumo.