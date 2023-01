Maxi incendio nel piazzale di un'azienda: brucia montagna di plastica

Un grosso incendio si è sviluppato alle porte di Milano, nel piazzale della ditta Tregenplast, in via Galilei 6, a Cassina De Pecchi. Poco prima delle 20 di domenica 29 gennaio - come riferiscono i colleghi di MilanoToday - è scoppiato un violento rogo presso un cumulo di circa 80mq di rifiuti plastici posti nel piazzale.

Sul posto sono intervenute 9 squadre dei vigili del fuoco, 7 del Comando di Milano e 2 di quello di Monza, che hanno spento le fiamme dopo un paio d'ore. Presenti anche i carabinieri, 118 e il personale dell'Arpa (Azienza regionale protezione ambiente) per il controllo dell'aria nel territorio attorno all'azienda coinvolta. Nessuna persona, fanno sapere i pompieri, è rimasta coinvolta o ferita nell'incendio.