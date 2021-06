Fiamme dalla cucina del ristorante a Monza, pompieri in via Donizetti

Incendio martedì mattina all'interno di un ristorante a Monza. Intorno alle 11.30 in via Donizetti sono intervenuti i soccorsi con quattro mezzi dei vigili del fuoco e un'ambulanza inviata a scopo precauzionale dalla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza.

Le fiamme divampate all'interno dell'attività hanno interessato il locale cucina dove a prendere fuoco è stata la cappa sopra i fuochi. In seguito alla richiesta di intervento per domare il rogo la sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza ha inviato in via Donizetti un'autopompa da Monza insieme a un'autoscala e un'autopompa e un carro soccorso da Desio.

Le fiamme poi si sono propagate alla copertura dell'attività. Il rogo è stato spento dai pompieri e l'area messa in sicurezza. Nel corso dell'intervento non ci sono stati feriti. In via Donizetti martedì mattina sono intervenute anche le forze dell'ordine.