Monza, incendio in viale Elvezia: mezzo per la pulizia delle strade devastato dalle fiamme

Incendio in viale Elvezia a Monza nella serata di giovedì 8 ottobre: un mezzo della Sangalli è stato avvolto e devastato dalle fiamme mentre stava pulendo la strada alla periferia di Monza.

È successo intorno alle 22.40, come riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Monza. Ad accorgersi del rogo e a chiamare i soccorsi è stato un vigile del fuoco volontario libero dal servizio che ha notato del fumo uscire dal mezzo e ha fermato i due operatori (fino ad allora non si erano accorti di quello che stava accadendo).

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza con due mezzi. Il rogo è stato domato in poco tempo, prima che potesse distruggere completamente il mezzo. Ignote, per il momento le cause.