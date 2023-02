"C'è un incendio sul tetto della scuola", bambini fatti evacuare ma era un falso allarme

Tanta paura questa mattina, martedì 7 febbraio, a Sulbiate. Erano da poco passate le 8.30 quando nel plesso Montessori del piccolo comune del Vimercatese sono arrivati i vigili del fuoco.

Un intervento richiesto per un presunto principio di incendio in corrispondenza dei macchinari dell'impianto di climatizzazione installato sul tetto dell'edificio. Quando i pompieri sono arrivati i bambini erano già stati evacuare. I pompieri si sono messi subito al lavoro e fortunatamente dalle loro verifiche è emerso che il malfunzionamento dell'impianto di climatizzazione non comportava, comunque, un pericolo.

Sul posto sono giunti l'autopompa, l'autoscala e il modulo di supporto della sede centrale; è inoltre intervenuto il funzionario tecnico anticendio in servizio per le verifiche del caso, che ha poi autorizzato il rientro in classe.