Maxi incendio alle porte di Monza, fiamme in una azienda: "Chiudete le finestre"

Incendio a Senago domenica 30 luglio. Un'alta colonna di fumo nero si è alzata in cielo nel primo pomeriggio e la nube era visibile anche a chilometri di distanza. Il rogo è divampato all'interno della Urania Color, un'azienda in via Togliatti a Senago, comune milanese al confine con la provincia di Monza e Brianza.

Il sindaco: "Chiudete le finestre"

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno delimitato l'area e iniziato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. In via Togliatti sono giunti 14 mezzi con squadre provenienti dal comando provinciale di Milano e da quello di Monza. In via precauzionale l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato anche diversi mezzi del 118 di supporto. Intanto la sindaca della cittadina, Magda Beretta ha aggiornato i concittadini con un messaggio scritto su Facebook: "Le forze dell'ordine sono sul posto. Per precauzione chiudete le finestre nell'attesa di avere un quadro più chiaro della situazione".

Le fiamme, che alle 15:12 risultano già spente, si sono propagate all'interno dell'azienda che si trova in un condominio industriale. A bruciare sono state le vasche galvaniche. Non si registrano feriti".