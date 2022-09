Incendio nella notte: salvata una famiglia

Solo il tempestivo intervento dei soccorsi ha evitato il peggio. Grande paura stanotte in un'abitazione di viale Pasubio a Seregno. Era da poco passata la mezzanotte di martedì 6 settembre quando è partita la macchina dei soccorsi. In un'abitazione di viale Pasubio erano divampate le fiamme. Sul posto si sono precipitate le ambulanze inviate dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), una pattuglia del Radiomobile e i vigili del fuoco.

La famiglia - formata dal padre di 85 anni, dalla madre di 76 anni e dal figlio di 55 anni - è stata fatta evacuare. I tre, fortunatamente illesi, sono stati trasferiti in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza per i controlli del caso. Nel frattempo i vigili del fuoco di Seregno e di Desio hanno spento le fiamme e posto l'abitazione in sicurezza.

Dalle prime informazioni fornite dagli inquirenti sembrerebbe che all'origine del rogo ci sia il malfunzionamento di un condizionatore portatile.