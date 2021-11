Incendio in una palazzina a Sesto, pompieri al lavoro anche da Monza

Sono intervenuti anche da Monza martedì mattina i soccorsi in seguito a un incendio divampato all'interno di un'abitazione in una palazzina di tre piani in via Trento a Sesto San Giovanni. L'allarme è scattato intorno alle 8.30 e in supporto ai mezzi di emergenza giunti dai distaccamenti milanesi sono stati impegnati anche i pompieri del comando provinciale di Monza e Brianza con una autopompa e una autoscala.

Le fiamme secondo quanto al momento emerso sono divampate all'interno di un appartamento del complesso e il fumo poi si è propagato all'interno dell'edificio. Sul posto insieme alle squadre dei vigili del fuoco e alle forze dell'ordine sono intervenuti anche i mezzi di emergenza del 118 inviati dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza: alcuni inquilini sono stati soccorsi e medicati per intossicazione.