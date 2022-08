Incendio in Brianza: 200 metri quadrati andati in fumo

Duecento metri quadrati divorati dalle fiamme. Grande paura a Seveso per l'incendio divampato nella serata di domenica 31 luglio. Verso l'ora di cena è scoppiato un grosso incendio in un'area privata in via Eritrea, vicino alla discarica e alla colonia felina.

I cittadini hanno immediatamente allertato i soccorsi: sul posto le autopompe dei vigili del fuoco di Seregno e di Bovisio Masciago. I pompieri hanno lavorato circa un'ora per spegnere l'incendio. Poi, grazie anche all'intervento degli operai del comune di Seveso, l'area è stata transennata e messa in sicurezza. Sul luogo si è precipitato anche il sindaco Alessia Borroni, che ha assistito alle fasi di spegnimento.

"Si tratta di un'area abbastanza nascosta, spesso utilizzata per lo scarico abusivo di rifiuti - fa sapere il comune in una nota ufficiale - . Il sindaco ha garantito l'apertura di un dialogo con i proprietari, ai quali spetterà la pulizia dell'area, per trovare una soluzione contro l'abbandono dei rifiuti". Fortunatamente le fiamme non hanno raggiunto al colonia felina. Solo grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco si è evitato il peggio.