Incendio in un'abitazione: intervengono i vigili del fuoco

Fiamme in un'abitazione. Nella serata di ieri, giovedì 9 dicembre, i vigili del fuoco sono stati impegnati in un intervento a Seveso.

In un'abitazione in via Pareto erano improvvisamente divampate le fiamme. Sul posto sono state inviate le autopompe dal distaccamento di Seregno e da quello di Lissone, l'autoscala dal distaccamento di Desio, e Carate e l'autobotte del distaccamento di Carate.

Le fiamme erano divampate dal tetto. I pompieri hanno lavorato per diverse ore.

Saranno gli inquirenti a cercare di capire l'origine del rogo.