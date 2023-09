Incendio nell'ex stabilimento abbandonato in Brianza

Fiamme all'ex Snia di Varedo. Nello stabilimento brianzolo dismesso intorno alle 9 di venerdì 22 settembre sono intervenuti i vigili del fuoco per un rogo divampato in uno dei locali spesso utilizzati anche come ricovero di fortuna da senzatetto.

In via Umberto I è intervenuta una autopompa dal distaccamento di Desio. Secondo le prime informazioni a prendere fuoco sarebbero stati alcuni rifiuti vari e materassi collocati nei locali utilizzati da cittadini senza fissa dimora. All'interno non è stato trovato nessuno e non risultano coinvolte o ferite persone. I pompieri hanno impiegato circa un'ora per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area.