Incendio in un appartamento: una donna trasferita in ospedale

Erano da poco passate le 10 quando è scattata la macchina dei soccorsi. A Sovico, in un’abitazione in via don Luigi Sturzo, era scoppiato un incendio. Il fatto è accaduto oggi, giovedì 15 febbraio. Sul posto si sono immediatamente precipitate le squadre dei vigili del fuoco con l'autopompa da Seregno, l'autopompa e il carro soccorso da Desio, l'autobotte dalla sede centrale di Monza e da Lissone e la vettura del funzionario di guardia.

All’interno dell’abitazione c’era una persona anziana. È stato subito allertato il 118 con l’arrivo dell’ambulanza. Fortunatamente la donna sta bene, ed è stata trasferita al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. I vigili del fuoco hanno impiegato oltre due ore per domare l’incendio. Al momento non sono note le cause del rogo.