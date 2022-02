Incendio in Brianza, a fuoco un tetto

Incendio a Sovico nella serata di sabato 5 febbraio a Monza. Intorno alle 20 alla centrale operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco è arrivata una chiamata con richiesta di intervento per un tetto in fiamme in via Muratori.

Sul posto sono giunti in pochi istanti diversi mezzi: una autopompa dal distaccamento di Seregno, una squadra da Lissone con anche un modulo di spegnimento rapido e l'autoscala dal distaccamento di Carate. I pompieri hanno estinto le fiamme e non si sono registrati feriti.

Nella nottata poi le squadre del comando sono state impegnate in un altro intervento, con un incidente stradale. Una vettura - per cause in corso di accertamento - ha perso il controllo ed è finita sullo spiazzo verde della rotatoria di viale dell Industrie. Il conducente, un ragazzo di 24 anni, è rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo ed è stato liberato dai pompieri. I soccorsi sono scattati in codice giallo.