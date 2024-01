All'alba è scoppiato un incendio in uno stabile a Monza

Ore di paura a Monza:all'alba è scoppiato un incendio in uno stabile in via Marconi. Il rogo è divampato poco prima delle 5 di oggi, giovedì 25 gennaio, in uno stabile di due piani nella via nel cuore di San Rocco.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco del comando di Monza. All'interno della palazzina si trovava solo una persona che è stata fatta evacuare e consegnata ai sanitari per le cure del caso. In via Marconi sono arrivate l'autopompa e l'autoscala dalla sede centrale di Monza, l'autopompa da Lissone e il carro soccorso da Desio. I vigili del fuoco hanno impiegato circa 2 ore per domare le fiamme. Al momento non sono ancora state rese note le cause che hanno fatto scoppiare l'incendio.