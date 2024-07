Incendio a Limbiate all'alba: a fuoco un mezzo per la pulizia delle strade

Incendio all'alba in strada a Limbiate. Poco dopo le sei in via Garibaldi un mezzo per la pulizia della strada ha preso fuoco.

Sul posto sono giunte le squadre del comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza. A essere divorata dalle fiamme è stata una spazzatrice meccanica: il rogo è stato spento dai pompieri senza complicazioni e senza che i danni si propagassero ad altri veicoli o cose. Nessuno è rimasto ferito.

Sul posto a operare c'erano l'autopompa da Desio e l'autobotte da Lissone.