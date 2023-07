Incendio nella notte di sabato 29 luglio a Biassono. Una palazzina evacuata, con nove persone fatte uscire dai loro appartamenti e tre intossicati, soccorsi dal personale sanitario e trasferiti in ospedale in codice giallo.

Il rogo è divampato intorno alla una e trenta in uno stabile di via Ciro Menotti. Qui, in seguito alla chiamata con richiesta di intervento, si sono precipitati i carabinieri della compagnia di Monza con il personale del Nucleo operativo Radiomobile e della stazione cittadina insieme ai vigili del fuoco con diverse squadre. Le fiamme, secondo quanto al momento emerso, sarebbero divampate da un'abitazione situata al secondo piano a causa di un guasto all'impianto elettrico per un corto circuito. La palazzina - sei appartamenti in tutto - è stata messa in sicurezza con nove persone evacuate e fatte uscire dalle loro abitazioni per consentire lo svolgimento delle operazioni di spegnimento e di rilievo.

Tre persone sono rimaste intossicate a causa del fumo inalato e sono state soccorse dal personale sanitario e trasferite in codice giallo per accertamenti all'ospedale San Gerardo di Monza. Nelle operazioni di soccorso sono stati tratti in salvo anche animali domestici.