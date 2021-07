Incendio a Brugherio, le fiamme e il fumo nero che si alzano dal capannone

Incendio a Brugherio. Vigili del fuoco al lavoro martedì 13 luglio in via Buozzi dove intorno alle 22 un rogo ha avvolto la copertura di una azienda.

La chiamata d'emergenza ha fatto accorrere oltre una decina di mezzi dei vigili del fuoco e le squadre specializzate del Nucleo NBCR per i rilievi dal comando provinciale di Milano. Al momento sono in corso le operazioni di spegnimento e contenimento del rogo che ha interessato il capannone della ditta MagniPlast.

L'alta colonna di fumo nero che si è alzata da via Buozzi, a ridosso della autostrada A4, a Brugherio, è stata notata subito a chilometri di distanza, così come le fiamme. Insieme ai vigili del fuoco sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 in via precauzionale e le forze dell'ordine. Seguiranno aggiornamenti.