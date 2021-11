Auto e camper a fuoco in strada a Monza

Un camper e tre auto a fuoco in strada a Monza. Incendio martedì sera in viale Lombardia.

Intorno alle 20 cinque mezzi dei vigili del fuoco insieme a polizia di Stato e agenti della polizia locale sono intervenuti all'interno di un parcheggio dove alcuni mezzi sono stati divorati dalle fiamme. Nessuno è rimasto ferito ma i danni ai veicoli sono ingenti. La colonna di fumo nero che si è alzata dopo il rogo da viale Lombardia è stata notata nella zona, anche a distanza.

Sul posto sono stati inviate tre autopompe e due autobotti dal comando di via Mauri e dai distaccamenti di Desio, Lissone e Vimercate. Le fiamme, nonostante il pronto intervento delle squadre, hanno danneggiato insieme al camper anche tre vetture posteggiate vicino

Incendio auto e camper in viale Lombardia