Prendono fuoco le sterpaglie, in fiamme anche capannoni nella notte

Fiamme nella notte a Giussano. Intervento dei vigili del fuoco in una zona agricola in via Cascina Nuova. Nel corso della nottata è scattato l'allarme per un rogo che aveva coinvolto alcune sterpaglie e si era poi propagato anche ad alcuni capannoni.

Sul posto sono arrivati i pompieri con l'autopompa e il modulo boschivo del distaccamento di Seregno e l'autobotte del distaccamento di Carate. In corso accertamenti per stabilire le cause dell'incendio durante il quale non si sono registrati feriti. I capannoni danneggiati da fuoco risulta fossero a uso agricolo.