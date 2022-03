Incendio di sterpaglie, vigili del fuoco al lavoro

In Brianza ancora incendi di sterpaglie. I vigili del fuoco nella giornata di lunedì 28 marzo sono stati allertati per un incendio di sterpaglie a Meda. Le sterpaglie sono andate a fuoco in via Santa Maria. Immediato l'arrivo dell'autopompa e del modulo di supporto del distaccamento di Lissone.

Nelle ultime settimane in Brianza ci sono stati diversi episodi di sterpaglie andate a fuoco. Diversi episodi nel parco delle Groane (a Limbiate e a Cogliate) e settimana scorsa anche al Parco di Monza.

Fortunatamente non si sono registrati feriti.