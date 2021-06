Incendio in tangenziale est, furgone e Autogrill in fiamme

Grosso incendio in un'area di servizio. Nella mattinata di venerdì 18 giugno sulla tangenziale est, A51, in direzione Bologna un furgone alimentato a metano è andato in fiamme e il rogo ha coinvolto parte dell'Autogril di Cascina Gobba.

Sul posto, verso le 8, sono accorse otto squadre dei vigili del fuoco che dopo quasi un'ora e mezza sono ancora al lavoro nel tentativo di domare il rogo, che non sembra aver coinvolto persone.

Non è ancora chiaro cosa abbia potuto innescare l'incendio. Un'alta colonna di fumo si è levata in cielo risultando visibile anche da Crescenzago e Cologno Monzese, alle porte della Brianza.