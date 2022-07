Fumo dai pannelli solari, intervengono i vigili del fuoco sul tetto in fiamme

Fiamme e fumo dai pannelli solari montati su un tetto di una villetta a Carate Brianza. L'allarme è scattato verso le 10,30 di oggi, 20 luglio, quando dal tetto di una casa indipendented in via Riverio, una zona residenziale immersa nel verde nei boschi del parco regionale della Valle del Lambro, è iniziato a salire del fumo nero. Da sotto alcuni pannelli solari, installati sulla copertura dell'abitazione, sono iniziate ad alzarsi fiamme e fumo nero.

L'intervento dei vigili del fuoco

Immediati sono arrivati sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco che hanno provveduto ad effetture le operazioni di spegnimento del rogo. In via Riverio sono arrivati quattro veicoli di soccorso: l'autopompa arrivata dal distaccamento di Desio, in aiuto anche l'autobotte dal vicino distaccamento dei volontari di Carate Brianza, un modulo di supporto da Seregno e l'autoscala dal Monza.

Il lavoro dei vigili del fuoco

Le squadre al lavoro hanno dovuto lavorare per diverse ore sul tetto dell'abitazione cercando di arrivare sotto i pannelli solari per spegnere il rogo. Attorno alla villetta erano montati alcuni ponteggi per una ristrutturazione. Proprio i vigili del fuoco si occuperanno di stabilire l'esatte responsabilità del rogo.