Fiamme sul tetto del palazzo in Brianza, l'intervento dei pompieri

Nella serata del 10 novembre i vigili del fuoco del comando di Monza e Brianza sono interventi per un incendio in un condominio di Ronco Briantino.

Intorno alle 19 la segnalazione al comando monzese relativa a un principio di incendio in un'abitazione a tre piani di via don Biagio Rossetti, con il fuoco divampato da una canna fumaria. Sul posto sono giunti due autopompe e un'autoscala e un carro soccorso. Gli equipaggi delle squadre antincedio si sono spinti fino al tetto del condominio per sedare le fiamme.

L'operazione degli uomini del comando monzese, giunta fortunatamente a buon fine, ha permesso il contenimento delle fiamme ed evitato che si propagassero all'interno degli appartamenti. A tal proposito non è stata segnalata la presenza di feriti.

Resta da far chiarezza sulle cause che hanno originato l'incendio.