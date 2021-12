Incendio nella notte, a fuoco un tetto a Seveso

Incendio a Seveso nella serata di giovedì 23 dicembre. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Cascina Rossa dove intorno alle 23 a prendere fuoco è stato il tetto di una abitazione.

La centrale operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza ha inviato sul posto una autopompa dal distaccamento di Seregno, autopompa dal distaccamento di Bovisio, carro soccorso e modulo spegnimento rapido del distaccamento di Lazzate insieme a una autobotte. L'intervento è iniziato intorno alle 23 ed è proseguito per alcune ore per consentire alle squadre di spegnere il rogo e gli ultimi focolai e mettere in sicurezza l'area. Non si registrano feriti.

Mercoledì un altro analogo intervento, per il rogo di una canna fumaria che aveva poi coinvolto anche una porzione di tetto, era avvenuto a Brugherio.