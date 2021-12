Fiamme in via Casati a Monza, a fuoco una canna fumaria e il tetto

Fiamme in via Casati, a Monza, lunedì sera. Intorno alle 21.30 alla centrale operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco è arrivata una richiesta di intervento per un incendio canna fumaria con il rogo che si era propagato anche a parte del tetto della palazzina.

Sul posto sono arrivati quattro mezzi dei pompieri con una autopompa da Monza e da Lissone, un modulo boschivo e l'autoscala. Le squadre sono state al lavoro fino quasi a mezzanotte e mezza con oltre tre ore di intervento per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. L'incendio ha danneggiato anche buona parte della copertura del tetto. Non risultano feriti.