Monza, incendio su un tetto in via Ghilini: soccorsi in azione lunedì sera

Le fiamme hanno avvolto prima la canna fumaria e poi si sono estese al tetto con alcune famiglie evacuate dalle abitazioni. Incendio nella serata di lunedì 14 dicembre a Monza, in via Ghilini.

A dare l'allarme è stato un passante che ha notato il fuoco e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza insieme a un'ambulanza del 118 allertata in via precauzionale (nessuno è rimasto infatti ferito) e la polizia locale. Alcuni residenti sono stati fatti uscire dalle abitazioni e le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono protratte per oltre un'ora. Durante l'intervento è stato momentaneamente chiuso al traffico il tratto.

Incendio in via Ghilini - Video