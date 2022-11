Nuvola di fumo sopra le Torri Bianche: auto in fiamme nel parcheggio sotterraneo

Una nuvola di fumo nero si è alzata nella mattinata di martedì 15 novembre sopra le Torri Bianche a Vimercate. E la coltre sui grattacieli del quartiere non è passata inosservata. A causarla è stata un'auto andata a fuoco all'interno del parcheggio sotterraneo del complesso.

Per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Vimercate che hanno messo in sicurezza l'area. Nel rogo è andato distrutto solo il veicolo e non ci sono state fortunatamente conseguenze per nessuno. Indagini in corso sulle cause.