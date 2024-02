La nube di fumo nera e il fuoco, le spaventose immagini dell'incendio

Il fuoco e la nuvole di fumo nero che, con il passare delle ore, si è mescolata con l'oscurità. Sono incredibili le immagini dell'incendio che mercoledì ha distrutto la Arcadia di Truccazzano, azienda che si trova al civico 10 di via Guido Rossa e che si occupa di trasporti e stoccaggio di materiale plastico.

Il rogo è divampato verso le 16.40, mentre erano in corso lavori sul tetto della struttura. Massiccio l'intervento dei pompieri, intervenuti con diverse squadre anche dal comando provinciale di Monza per cercare di domare le fiamme, che hanno causato una densissima nube di fumo visibile da chilometri di distanza.

Arpa e il comune hanno consigliato ai cittadini di evitare attività all'aperto e di tenere le finestre chiuse. Nelle prossime ore sono attesi gli esiti degli esami sulla qualità dell'aria. La porzione di capannone coinvolta, di circa cinque mila mq.

I rilievi di Arpa

I tecnici del gruppo Base con strumentazione portatile hanno effettuato le prime misure speditive. "Ci attendiamo in aria gli inquinanti tipici della combustione dei materiali oggetto del rogo che, essendo in forma gassosa, tenderanno a rarefarsi in atmosfera" avevano fatto sapere da Arpa.

È giunto sul posto anche il gruppo Specialistico di Contaminazione Atmosferica che, tenuto conto della direzione del vento che ha posizionato il campionatore ad alto volume presso la frazione di Cavaione per misurare i parametri tipici della combustione di materiale plastico (diossine e idrocarburi policiclici aromatici). "Secondo i meteorologi dell'Agenzia il cielo è molto nuvoloso con precipitazioni deboli e venti altrettanto deboli provenienti da est/sud est. In base alle previsioni fino alle 8 di domani mattina 29 febbraio il cielo continuerà a essere coperto con precipitazioni poco probabili" avevano spiegato mercoledì sera.