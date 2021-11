Fiamme dal tetto di un'abitazione a Usmate Velate. I vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di martedì 9 novembre sono intervenuti in via Mozart dopo la chiamata di emergenza che segnalava un principio di incendio dalla copertura di una villetta.

Sul posto sono intervenute due squadre con un'autopompa dal comando provinciale di via Mauri e una da Desio. Il rogo è stato estinto senza criticità e le operazioni si sono concluse poco dopo. I pompieri nel pomeriggio di martedì sono stati impegnati anche a Monza, in viale Sicilia, dove intorno alle 17.30 le fiamme sono divampate all'interno di un negozio di abbigliamento in viale Sicilia.

Qui sono accorsi quattro mezzi dei vigili del fuoco e le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono proseguite fino alla serata. Anche qui nessun ferito.