Colonna di fumo, fiamme dal tetto di una casa

Vigili del fuoco impegnati a Usmate Velate giovedì mattina. Intorno alle 11.30 le squadre di pompieri del comando provinciale di Monza e Brianza si sono precipitate in via Villaggio dei Pini, nella cittadina brianzola. Da qui infatti era partita una telefonata con richiesta di intervento per delle fiamme su un tetto.

Sul posto sono state inviate l'autopompa di Monza e del distaccamento di Merate, l'autoscala della sede centrale di Monza, il modulo di supporto del distaccamento di Lissone e l'autobotte del distaccamento di Carate. Cinque mezzi dei vigili del fuoco per estinguere il rogo ed evitare le l'incendio potesse propagarsi. I pompieri hanno messo in sicurezza l'area e ultimato le operazioni di spegnimento in poco tempo. Accertamenti in corso per stabilire le cause del rogo. Nessuno è rimasto ferito.