Usmate, incendio nella notte in una villetta: ustioni per bimba di 9 anni e per i genitori

Vigili del fuoco, carabinieri e soccorsi del 118 sono intervenuti nella notte a Usmate Velate. Poco dopo mezzanotte un'intera famiglia - madre, padre e bimba di nove anni - è stata soccorsa dopo che la loro casa è stata avvolta dalle fiamme.

Il rogo ha interessato una villetta in via Galvani e la chiamata di emergenza è partita intorno alla mezzanotte e un quarto. Gravi le condizioni dei tre che in seguito all'incendio hanno riportato ustioni. I primi ad arrivare sul posto sono stati i carabinieri della compagnia di Arcore che dopo essersi accertati che la famiglia era già riuscita a sfuggire alla furia del fuoco e a mettersi al riparo si sono assicurati che non vi fossero altre persone all'interno e hanno iniziato a spegnere le fiamme. In via Galvani poco dopo sono giunti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza con diverse squadre e cinque ambulanze dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza.

A preoccupare di più sono le condizioni della madre, 48 anni, che ha riportato ustioni di terzo grado al volto, al collo e al torace: la signora è stata trasferita in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Un'ambulanza inceve ha accompagnato al Buzzi la piccola che a causa dell'incendio si è ritrovata con ustioni al volto e al collo. Meno gravi invece le condizioni del padre, 55 anni, soccorso e trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda: anche per lui ustioni alla testa e sospetta intossicazione per inalazione di fumo. Nessuno risulta versare in pericolo di vita.

Sono in corso gli accertamenti per determinare la causa all'origine del rogo: secondo quanto al momento ricostruito pare che a innescare l'incendio sia stato il malfuzionamento del camino. In casa sarebbero inoltre rimaste accese alcune candele.