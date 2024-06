Un incendio è scoppiato nella serata di ieri, 13 giugno, in una stanza del vecchio ospedale dismesso di Vimercate.

A intervenire velocemente sono state Le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza, domando le fiamme prima che si propagassero ai locali limitrofi. L’allarme è scattato intorno alle 22.20 e sul posto sono giunte un’autopompa e un’autobotte dalla stazione di Vimercate.

In breve tempo il rogo è stato domato, evitando così danni alla struttura già in stato di abbandono. Non si sono registrati feriti e al momento sulle cause dell’incendio si sta ancora indagando.