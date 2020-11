Incendio nell'azienda agricola a Vedano, in fiamme bottega: intervento dei pompieri

Incendio all'interno di un'azienda agricola a Vedano al Lmabro nella nottata di domenica 1 novembre. I vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza intorno alle cinque sono intervenuti in una proprietà in via Alfieri, a ridosso del Parco di Monza.

A prendere fuoco secondo quanto al momento ricostruito è stata una piccola casetta adibita a negozio per la vendita di prodotti situata a ridosso di un pollaio. A spegnere il fuoco ci hanno pensato i pompieri di Lissone, giunti con un'autopompa, Monza e Lazzate. Sul posto anche le forze dell'ordine e i soccorsi del 118 intervenuti solo in via precauzionale dal momento che nell'incendio non sono stati registrati feriti. Nessun coinvolgimento anche per gli animali dell'azienda.